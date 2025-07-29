İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Nikah Şahidliği Yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe Dikbayır'ın nikahında şahitlik yaptı ve çift için 100 fidan bağışında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe Dikbayır'ın nikah şahitliğini yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Neşe Dikbayır ile Yunus Yüceur çiftinin İstanbul'daki düğününe katıldı.

Dervişoğlu nikahta şahitlik yaparken, genç çift adına 100 fidan bağışında bulundu.

Genç çifte mutluluklar dileyen Dervişoğlu, "Yetiştireceğiniz bütün çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine ve o devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ülkü, hedef ve ideallerine hizmet edecek evlatlar olsun." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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