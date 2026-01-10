Haberler

Müsavat Dervişoğlu: "Fenerbahçe Camiasını Kutluyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde şampiyon olan Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden kutladı.

(ANKARA) – İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa finalinin galibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Fenerbahçe camiasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
