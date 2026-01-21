Dervişoğlu, Yeni Gik Üyeleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Etti: Yürüdüğümüz Yol, Milletimize Gösterdiğiniz Medeniyet Yoludur

(ANKARA) - İyi Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Emanet ve talimatınız olan 'Birinci Vazife'nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" diye yazdı.

İyi Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda tüm delegenin oyuyla tekrar genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Dervişoğlu ve GİK üyeleri, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Dervişoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin mimarı Aziz Atatürk; İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nın ardından, dava arkadaşlarım ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emanet ve talimatınız olan 'Birinci Vazife'nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu yol ve vazife bizim için bir tercih değil, mücadelenize ve milletimize namus borcumuzdur. Biliyoruz ki Cumhuriyet adaletle ayakta durur, eşitlikle güçlenir. İyilik ise bu toprakların en köklü mayası, millet olma bilincimizin en sağlam harcıdır. İşte bu sebeple İYİ Parti olarak bizler, Cumhuriyet'in fazilet olduğuna inanan bir kadro ile gençlerimizin hayal kurabildiği, kadınları güvende, emeklileri veemekçileri onurlu bir hayat süren Türkiye'yi inşa mücadelesine devam ediyoruz.

Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum ki; Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni koruyup kollama görevimizden, adalet, eşitlik ve iyilikten beslenen bir devlet anlayışı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun."