İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası Makbule Türkkan için cenaze töreni düzenlendi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası Makbule Türkkan için İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası Makbule Türkkan için İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaşamını yitiren halası Makbule Türkkan için bugün İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Lütfü Türkkan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Makbule Türkkan, Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.