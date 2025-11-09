Haberler

İYİ Parti İzmir 4. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

Güncelleme:
İYİ Parti'nin İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Ülkü Doğan tek aday olarak seçildi. Doğan, birlik ve mücadele vurgusu yaparak, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek kadroların bu salonda olduğunu belirtti. Kongreye partinin üst düzey isimleri de katıldı.

(İZMİR) - İYİ Parti İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde tek aday mevcut il başkanı Ülkü Doğan oldu. Doğan, "İzmir'de 103 yıl önce 9 Eylül'de bütün hainleri denize döktük sanıyorduk, yanılmışız. Bu salonu dolduran iyi ve cesur insanlar, geçmişte o hainlerle nasıl mücadele edildiyse, aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye hazır" dedi.

İYİ Parti İzmir 4. Olağan İl Kongresi, Celal Atik Spor Salonu'nda başladı. Kongrede başkanlık için tek aday, mevcut il başkanı Ülkü Doğan oldu.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve partinin kadın ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı'na İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz seçildi.

Doğan: "Tarihi değiştirmek için birlik olacağız"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ülkü Doğan, partisinin İzmir teşkilatının "emanetine sımsıkı sarıldığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, aydınlatacak, iktidara yürüyecek kadrolar bu salonda. İzmir bugün bu salonda. Bu salonda Mustafa Kemal Atatürk'ü tek kurucu önder olarak gören, tek devlet değil, Türk devleti; tek millet değil, Türk milleti; tek bayrak değil, Türk bayrağı diyenler var. Onların tek hedefi İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılacak iktidar ateşini yakmak, sadece bir seçim başarısı için değil, bir umudu yeniden yeşertmek ve milletimize bir nefes olabilmek... İzmir'de 103 yıl önce 9 Eylül'de biz bütün hainleri denize döktük sanıyorduk, yanılmışız. Bu salonu dolduran iyi ve cesur insanlar, geçmişte o hainlerle nasıl mücadele edildiyse aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye hazır. Yolumuz belli, liderimiz belli, hedefimiz net; milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı çizgimizle bu şehrin kaderini değiştirmek. Biliyoruz ki bir şehir değişir, ülke değişir, tarih değişir. Biz, tarihi değiştirmek için birlik olacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız. Dilsiz şeytan olmayacağız, mazlumun elinden tutacağız. Muhakkak başaracağız."

Kırkpınar: "Bu filmi biz yarısında kesmesek de sonunda keseceğiz"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar ise "Türkiye'nin gündeminde senaristi okyanus ötesinde olan, yapımcıları malum konu var. 'Terörsüz Türkiye' adıyla yola çıkıp TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin tamamından İYİ Parti hariç komisyon üyeleri seçildi. Başrol belli. Bunlar fragmanlarını ortaya koyuyorlar. İlk fragman 27 Şubat'ta terörist başından gönderilen mesaj. Bu metinin içinde milletimizi soykırımla suçluyorlardı. Ama filmi çekseler, fragmanları da gösterseler bu filmin galası olmayacak. Bu filmi biz yarısında kesmesek de sonunda keseceğiz. İYİ Parti kesecek. Bu filmin galası olmayacak" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
