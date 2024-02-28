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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: İttifakımız siyasi gelecek için değildi

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, yaptıkları ittifakın siyasi gelecek için değil ülke içinde olduğunu belirtti. Kavuncu, sanayi kuruluşlarının önünün açılması ve belediyenin sanayicilerle işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi." dedi.

Ümraniye'de bulunan Modoko Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kavuncu, Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ile görüştü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bütün derneklerin, yerel seçim sürecinin asli unsurları olduğunu söyleyen Kavuncu, devletin dünyayla rekabet edebilecek sanayi kuruluşlarının önünün açılması konusunda rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'daki bir belediye başkan adayının, üreticilerin ihtiyaçlarını bilmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Ben, 2018 yılına kadar büyük bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Elektrikçi, mekanikçi yani ara eleman bulmak hep bir sıkıntıydı. Bugün birkaç sanayiciyle konuşuyorum. Gördüğüm manzara aynı. İstanbul'da sanayicilerimizin çoğu ara eleman ve teknik eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz de belediyenin sanayicilerle yapacağı işbirliği kapsamında ara eleman açığını kapatacak bir programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Biz, muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz"

İyi Parti'nin daha önce yaptığı seçim ittifakını bitirmesine ilişkin bazı sorular yöneltildiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bu ittifaklar biraz daha mecburi ve zorunlu hale gelmişti. Biz, bir muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz. Bu doğrultuda da bir ittifak yaptık. Ana amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde arzu edilen değişikliğin gerçekleşmesiydi ve olmadı. Şimdi aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almak ve bunu arzu etmek çok doğru değil, mümkün de değil. Onun için biz yolumuzda hür ve müstakil olarak hareket etme kararı verdik."

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Haberler

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