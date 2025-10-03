İYİ Parti Heyetinden Orkun Özeller'e Destek Ziyareti

(ANKARA) - İYİ Parti heyeti, Ordu Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledilen emekli Albay Orkun Özeller'i ziyaret etti. Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Kahraman komutanımız Orkun Özeller'i Silivri'deki ilk sürgün gününde yalnız bırakmadık. Şunu herkes bilsin ki: Orkun Komutan, cezaevinde de dimdik ayakta" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından Ordu Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledilen emekli Albay Orkun Özeller'i ziyaret ettiklerini bildirdi. Türkoğlu, emekli Albay Orkun Özelleri'in notunu da paylaşarak şunları kaydetti:

"Kahraman komutanımız Orkun Özeller'i Silivri'deki ilk sürgün gününde yalnız bırakmadık. Hukuk İşleri Başkanımız ve Afyonkarahisar Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan ile birlikte; kahraman Türk subayı Orkun Özeller'i Silivri Cezaevi'ndeki ilk gününde ziyaret ettik.

"Orkun Özeller Silivri'de de yalnız değildir, milletimiz de onun yanındadır"

Şunu herkes bilsin ki: Orkun Komutan, cezaevinde de dimdik ayakta! Onurlu duruşu, vakur hali ve yüksek moral motivasyonu ile haksızlıklar karşısında geri adım atmadı, bilakis daha da güçlendi! Orkun Komutan, Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu'nun şahsında İYİ Parti Ailemize desteklerinden dolayı şükranlarını iletti. Onun yüreğinde ülkesine sevgi, milletine bağlılık, adalete olan inanç daha da güçlü biçimde ayakta duruyor. ve Orkun Özeller Silivri'de de yalnız değildir, milletimiz de onun yanındadır!"

"İYİ Parti ailesine vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunarım"

Silivri Cezaevindeki emekli Albay Orkun Özelleri'in notunu da şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanım Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere İYİ Parti ailesine vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunarım"