İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Dervişoğlu liderliğinde olağan toplantı için toplandı

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(ANKARA) – İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağan toplantısını gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Milletimizin huzuru, ülkemizin geleceği ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda, inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde; Genel İdare Kurulu üyelerimizle olağan toplantımızı gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru, ülkemizin geleceği ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda, inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA