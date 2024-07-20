İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret ettiğini belirterek, millete adanmış büyük bir ismin yaktığı meşaleye yakından tanıklık ettiğini aktardı.

Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi esaretten kurtaran ve bağımsızlık mücadelesinde bayrağı en önde taşıyan Kıbrıs mücadelesinin mihenk taşı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu, büyük devlet insanı Rauf Raif Denktaş'ı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere bu manevi huzurda eşlik eden Rauf Raif Denktaş'ın kıymetli oğlu Serdar Denktaş'a şükranlarımı sunuyorum."