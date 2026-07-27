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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan YENİ Parti'ye tebrik mesajı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan YENİ Parti'ye tebrik mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e parti kuruluşu dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Dervişoğlu, Türk siyasetinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek demokratik meşruiyet ve hukuk devleti vurgusu yaptı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partinin kuruluşu dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özel'e hitaben tebrik mesajı yayımladı. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye'nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile YENİ Parti'nin kuruluşunu ve Genel Başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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