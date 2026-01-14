Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Vefatının 103. Yılında Zübeyde Hanım'ı Andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 103. yıl dönümünde andı. Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle andığını ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 103. yılında andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu anma mesajında, "Bir anne bir evlat doğurur, bir milletin kaderi değişir... Zübeyde Hanım'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
