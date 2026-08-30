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Dervişoğlu'ndan TSK Günü Mesajı

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos TSK Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ordunun milletin bağımsızlığının bekçisi olduğunu belirtti, şehitleri rahmetle andı ve kahraman Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin bağımsızlığının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve bayrağımızın şerefli bekçisidir. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiklerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA
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