Dervişoğlu'ndan TSK Günü Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin bağımsızlığının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve bayrağımızın şerefli bekçisidir. Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiklerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA