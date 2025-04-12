İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sivil Toplum Örgütleriyle Bir Araya Geldi

(KONYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen Genişletişmiş İl Divan Toplantısı sonrasında sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede yurttaşların sorunları ve bunlara yönelik çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.