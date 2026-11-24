İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen manevi rehberlerin izindeyiz biz. Öğretmenin hayatımıza ve Cumhuriyet'imize kattıklarının farkında olanlar ve kıymet bilenleriz biz. Başta, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi şükran ve minnetle anıyor, ufkumu açan öğretmenlerimin, kanayan yaramız atanamayan gençlerimizin ve görevi başındaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA