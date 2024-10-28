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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mehmet Gül'ün Cenaze Törenine Katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Gül için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından yapılan törende, Gül ailesine taziyelerini iletti ve vatandaşlarla selamlaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Elazığlı iş adamı Mehmet Gül'ün cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Elazığlı iş adamı Mehmet Gül için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Dervişoğlu, Gül ailesine taziyelerini ilettikten sonra cami avlusunda cenaze törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı.

İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Mehmet Gül, Büyükçekmece Kabristanlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Oktay Vural katıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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