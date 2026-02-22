Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursaspor Kulübünü ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursaspor Kulübünü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Bursaspor'un Türk futbolundaki yerini öne çıkararak, kulübün 2. Lig'den 1. Lig'e yükselebileceğine inanıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa spor Kulübünü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, ziyaret kapsamında Bursa spor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Dervişoğlu, Bursa spor'un Türk futbol tarihinde önemli yeri bulunduğunu, Türkiye'de şampiyon olan 6 kulüpten biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi de önemli turnuvalarda başarıyla temsil etmiş yüz akımız bir spor kulübü. Bursaspor, geride bıraktığımız dönem içerisinde birtakım talihsizlikler yüzünden şimdi 2. Lig'de ama inanıyorum ki bu yıl ligi başarıyla göğüsleyecek ve 1. Lig'e yükselecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ederim."

Bursa'ya iftar programı vesilesiyle geldiğini aktaran Dervişoğlu, Bursaspor'u tribünde de izlemek üzere yeniden şehre geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı

Sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı