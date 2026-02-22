İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursaspor Kulübünü ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa spor Kulübünü ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, ziyaret kapsamında Bursa spor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Dervişoğlu, Bursa spor'un Türk futbol tarihinde önemli yeri bulunduğunu, Türkiye'de şampiyon olan 6 kulüpten biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi de önemli turnuvalarda başarıyla temsil etmiş yüz akımız bir spor kulübü. Bursaspor, geride bıraktığımız dönem içerisinde birtakım talihsizlikler yüzünden şimdi 2. Lig'de ama inanıyorum ki bu yıl ligi başarıyla göğüsleyecek ve 1. Lig'e yükselecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ederim."

Bursa'ya iftar programı vesilesiyle geldiğini aktaran Dervişoğlu, Bursaspor'u tribünde de izlemek üzere yeniden şehre geleceğini ifade etti.