İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bağımsız Milletvekili Dikbayır'ın Kızı Neşe'nin Nişan Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bağımsız Milletvekili Dikbayır'ın Kızı Neşe'nin Nişan Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe ile Yunus çiftinin nişan törenine katıldı. Törende nişan yüzüklerini Dervişoğlu ve Mansur Yavaş taktı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızının nişan törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe ile Yunus çiftinin Sapanca'da düzenlenen nişan törenine katıldı.

Çiftin nişan yüzüklerini Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taktı.

Nikah töreninde, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Hindistan'da yıldırım düşmesi 15 can aldı

Yıldırım faciasının yaşandığı ülkede 15 kişi hayatını kaybetti
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.