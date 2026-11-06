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İYİ Parti Edirne teşkilatı, Milletvekili Akalın'la gündemi değerlendirdi

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İYİ Parti Edirne teşkilatı, Milletvekili Akalın'la gündemi değerlendirdi
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, il başkanlığına atanan Gürol Suskan ve ilçe başkanlarıyla partide düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Edirne'nin gündemindeki konular, yerel çalışmalar ve parti teşkilatının hedefleri ele alındı.

İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İyi Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akalın partide düzenlenen toplantıda, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Gürol Suskan ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Toplantıda Edirne'nin gündemindeki konular, yerel düzeyde yürütülecek çalışmalar ve parti teşkilatının hedefleri ele alındı.

Parti içi değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları ve izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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