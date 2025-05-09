AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

İYİ Parti'den PKK'nın Kongresiyle İlgili Sert Açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, PKK'nın kongre toplama açıklamasını ve yapılacak fesih kararını, 'ihanet süreci' olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakere değil, mücadele edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, " Pkk'nın Kongre toplama açıklaması ve sonrasında yapılacak 'sözde fesih kararı' yeni bir 'ihanet süreci'nin ilanından başka bir şey değildir. 'Tarihi adım' diyerek allanıp pullanan bu sözde süreç, oluşturulmak istenen terör devletinin şimdiden propagandasını yapmaktır! Türkiye Cumhuriyeti terörle müzakere değil mücadele eder!" dedi.

Türkoğlu, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkoğlu, şunları söyledi:

"PKK'nın kongre toplama hikayesi, terörün 'makyajlandığı' yeni bir 'aldatmaca' projesidir! Emperyalizm destekli PKK'nın 'çatı örgütü' KCK dururken, bunun da başkanlığını 'Bebek Katili' Cani Apo yaparken, YPG-PYD gibi PKK'dan çıkma terör örgütleri, Suriye'de 'devletçik'e dönüştürülerek silahları ruhsatlandırılmaya çalışılırken, PKK'nın kendini feshetmesi Türk Milletinin aklıyla alay etmektir!

PKK'nın Kongre toplama açıklaması ve sonrasında yapılacak 'sözde fesih kararı' yeni bir 'ihanet süreci'nin ilanından başka bir şey değildir! 'Tarihi adım' diyerek allanıp pullanan bu sözde süreç, oluşturulmak istenen terör devletinin şimdiden propagandasını yapmaktır. Türkiye Cumhuriyeti terörle müzakere değil mücadele eder! Bu millet tiyatrolara kanmaz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Maçta tempo inanılmaz! Goller devam ediyor
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.