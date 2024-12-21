İYİ Parti'den Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, dün gece gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'in ifadesinin hala alınmamasına tepki gösterdi. Poyraz, "Türk Yargısı kehanetle soruşturma ve kovuşturma yapmaz, talimatlara da alet olmaz. İfadeye davet yerine gözaltı, halen de ifadesinin alınmayarak gözaltının devamı kararlarının hukuk dünyasına izahı gerekmektedir" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Özlem Gürses'in halen ifadesinin alınmamasına tepki gösterdi. Poyraz, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canlı Yayın riskli bir alandır. Yorumcunun, niyet ve beyanları çelişebilir. Türk Yargısı kehanetle soruşturma ve kovuşturma yapmaz, talimatlara da alet olmaz. İfadeye davet yerine gözaltı, halen de ifadesinin alınmayarak gözaltının devamı kararlarının hukuk dünyasına izahı gerekmektedir."