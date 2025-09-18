İYİ Parti'den Orkun Özeller Tutuklamasına Sert Tepki

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Daha dün; Van'da, Diyarbakır'da, Mersin'de terörist sempatizanları polis kortejiyle terörist başı posterleriyle gösteri yapıyorlar. Onlara bu cesareti veren kimdir? Orkun Özeller'e gelince aslan kesilip Öcalan isminin başına 'Sayın' gelince kafasını öne eğenlerdir. Bu ikinci ihanet sürecini yürütenlerdir. AKP'nin getirdiği Türkiye budur. Teröristler dışarıda vatansever Türk subayları içeride" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatının şikayeti üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı. İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu karara tepki gösterdi. Özatıcı, şunları kaydetti:

"Orkun Özeller yıllarca terörle mücadele etmiş, şerefli bir Türk subayıdır. Her vatansever gibi; terörist başının 'kurucu önder' diye paylendirildiği, teröristlerin her gün halaylarla zurnalarla serbest bırakıldığı, terörist başının posterleriyle gösterilerin yapıldığı, umut hakkı istendiği bu ikinci ihanet sürecine karşı olduğu için bugün tutuklu yargılanmaktadır.

Daha dün; Van'da, Diyarbakır'da, Mersin'de terörist sempatizanları polis kortejiyle terörist başı posterleriyle gösteri yapıyorlar. Terörist başına umut hakkı istiyorlar. Onlara bu cesareti veren kimdir? Terör sempatizanlarına bu cesareti verenler, terörist başına 'kurucu önder' diyenlerdir. Bu cesareti verenler Orkun Özeller'e gelince aslan kesilip Öcalan isminin başına 'Sayın' gelince kafasını öne eğenlerdir. Bu ikinci ihanet sürecini yürütenlerdir. İşte AKP Türkiye'si budur. AKP'nin getirdiği Türkiye budur. Teröristler dışarıda vatansever Türk subayları içeride."