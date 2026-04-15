Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... İyi Parti'li Kavuncu: "Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyor, Can Kaybının Artmamasını Temenni Ediyoruz"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş... Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaralıların ve maalesef can kaybının olduğu bildiriliyor. İYİ Parti olarak çocuklarımızın eğitim gördüğü okullara yönelik silahlı saldırıların oldukça dikkatli takip edilmesi ve önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kaynak: ANKA