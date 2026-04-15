Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... İyi Parti'li Kavuncu: "Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyor, Can Kaybının Artmamasını Temenni Ediyoruz"

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaparak, gerekli önlemlerin acil olarak alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin,

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş... Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaralıların ve maalesef can kaybının olduğu bildiriliyor. İYİ Parti olarak çocuklarımızın eğitim gördüğü okullara yönelik silahlı saldırıların oldukça dikkatli takip edilmesi ve önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı