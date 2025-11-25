İYİ Parti'den Emekli Albay Orkun Özeller'e Teşekkür Ziyareti

(TBMM) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bugün TBMM'de bir teşekkür ziyareti için Meclis'imize gelen memleketin yetiştirdiği en kahraman komutanlardan birisi olan emekli albay Orkun Özeller'i misafir ettik. Sayın Özeller, esasen Türk milletinin yüreğindekini aklındakini inancını dile getiren kahraman bir sözcüdür. Durduğu nokta dile getirdiği konular itibariyle samimiyetle söylemek gerekir ki; bütün kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, üniter yapının, milli devletin muhafazası, binlerce yıllık devlet geleneği olan ülkemizin bir soysuz teröristin karşısında diz çökmemesi için vermiş olduğu mücadeledir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayeti üzerine yaklaşık bir buçuk ay tutuklu yargılanan emekli Albay Orkun Özeller, TBMM'de İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Yavuz Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün TBMM'de bir teşekkür ziyareti için Meclis'imize gelen memleketin yetiştirdiği en kahraman komutanlardan birisi olan emekli albay Orkun Özeller'i biz misafir ettik. Yaşamış olduğu haksız tutukluluk süresince ki 57 gün, bizler Ordu'da da Silivri'de de mahkemesinde de yanında olduk. Sonuçta berat etmesiyle birlikte yaşanan bu hukuksuzluğun haksızlığın nasıl bir zulme ve işkenceye dönüştüğünü de görmüş olduk. Sayın Özeller, esasen Türk milletinin yüreğindekini aklındakini inancını dile getiren kahraman bir sözcüdür. Durduğu nokta dile getirdiği konular itibariyle samimiyetle söylemek gerekir ki; bütün kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, üniter yapının, milli devletin muhafazası, binlerce yıllık devlet geleneği olan ülkemizin bir soysuz teröristin karşısında diz çökmemesi için vermiş olduğu mücadeledir. Bugün onu TBMM'de misafir etmekten dolayı biz gururluyuz, mutluyuz. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyoruz."

"Bu ziyaretim bir teşekkür ziyaretidir"

Emekli Albay Orkun Özeller de şunları kayetti:

"Bu ziyaretim bir teşekkür ziyaretidir. Gerek gözaltı dönemim, gerekse esaret dönemimde beni yalnız bırakmayan; Sayın milletvekillerimiz bu bir parti değil birçok partinin mensupları özellikle CHP'den gözaltı sürecinde başlayan Seyit Torun, yine Mustafa Adıgüzel, müteakip dönemlerde Sayın Cemal Enginyurt, Ümit Dikbayır ziyaretlerime gelmiştir ve sürekli destek vermiştir. destek açıklamalarında bulunmuştur. Keza İYİ Parti'nin kıymetli milletvekilleri sayın Selçuk Türkoğlu, Yavuz Aydın ve Lütfü Türkkan müteakiben hukuk işlerinden sorumlu Hakan Şeref Olgun, aynı zamanda bu çatıda bulunmayan Sayın Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ın talimatlarıyla genel başkan yardımcıları ziyaretlerime gelmiştir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ziyaretlerime gelmiştir. Bunlar bir milletin iradesinin göstergesidir. Ben de bu millet iradesinin tecelli ettiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gelerek imkanlar doğrultusunda sayın milletvekillerimize teşekkürlerimi ilettim.

"Terörist başı böyle bir çatıya altında milletin iradesinin tecelli ettiği yere hiçbir zaman gelemeyecektir"

Burada özellikle belirtmek istiyorum. Birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşması yönünde davet edilmişti. O daveti hatırlıyoruz. Ben kendisinden önce geldim. O şahsın bugün de söylüyorum: İmralı'dan çıkıp, bırakın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşmasını, özgürlüğüne kavuşmasını da hukuki açıdan doğru bulmadığımız için Türk milletinin iradesinin gereği yerine getirilecektir. Böyle bir oluşum, böyle bir gelişime Türk milleti müsaade etmeyecektir. Türk milletin evladını TBMM'ye davet edildiği zaman gelindiğini görüyorsunuz ama terörist başı böyle bir çatıya altında milletin iradesinin tecelli ettiği yere hiçbir zaman gelemeyecektir. Bunu da sayın basın mensuplarımızın önünde duyurmak ve ifade etmek istiyorum."