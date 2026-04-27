İyi Parti'den Dervişoğlu Paylaşımı: Liderliğin Ağır Yükünü Üstleneli 2 Yıl Geçti, Yarınlara Emin Adımlarla İlerliyoruz

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde geçen iki yıla ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderliğin ağır yükünü üstleneli 2 yıl geçti. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Başaracağız!" denildi.

Paylaşılan videoda, Dervişoğlu'nun zor bir dönemde sorumluluk üstlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"En sert fırtınada, geminin savrulduğu o günlerde bir irade çıktı ortaya. Sorumluluktan kaçmayan, yükün altına omuz veren bir yürek; kökleri derinlere uzanan bir çınar gibi… ve her geçen gün kavgayı değil birliği, ayrılığı değil beraberliği büyüttü. Bir elin beş parmağı ayrı ayrı savrulurken, o beş parmağı sımsıkı bir yumruk yaptı. Milletin sesiyle yürüyen bir samimiyet… Güven veren, dimdik duruşuyla yol gösteren bir liderlik… Sarsılanı ayağa kaldıran, dağılanı bir araya getiren, fırtınayı aşıp gemiyi limana sağ salim ulaştıran bir kararlılık…"

Yüzyıllık emanete ihanet edenlere, Türk milletini makamlarına rehin etmek isteyenlere karşı; "Vatanım, bayrağım, milletim" diyen yıkılmaz bir son kale… Çünkü bu, özü sözü doğru olanların hikayesi. Çünkü bu, adaletten şaşmadan yürüyenlerin yürüyüşü. Bugün aynı inançla, aynı cesaretle, Türkiye'nin sigortası olan o irade yine dimdik ayakta. ve şimdi rota belli: Milletin refahı, huzuru ve mutluluğu. Yol uzun ama kılavuzu sağlam olanın yürüyüşü yarım kalmaz."

Kaynak: ANKA