İyi Partili Taşçı'dan Gazeteci Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki: Gazetecilik Suç Değildir, Çocukların Gözü Önünde Yapılanlar Zulümdür

(ANKARA) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Alican Uludağ'ı bırakmanız yetmez; gözlerinde 'devlet'i güvenilmez kıldığınız, 'öcü'leştirdiğiniz evlatlarından da özür dileyin" dedi.

Taşçı, Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kim ki size iktidar ve komisyon masasındaki 'süreç' ortaklarının, bu ülkenin hak, hukuk, adalet ve demokrasisinin herkes için eşit işlemesine çalıştığını söylerse, benzeri onlarca, yüzlerce vaka ve veri gibi bunu da yüzüne vurabilirsiniz! 'Yakalamak' için kaçılıyor, saklanılıyor olması gerekir; bu bir! Çocukların korku ve gözyaşları üzerine inşa edilebilecek bir 'güç' yahut 'otorite' yoktur; suçu 'gazetecilik' olan bir babaya çocuklarının gözü önünde azılı suçlu muamelesi kof bir ego ve zulümdür; keza Gazetecilik suç değildir; bu iki!"

Alican Uludağ'ı bırakmanız yetmez; gözlerinde 'devlet'i güvenilmez kıldığınız, "öcü"leştirdiğiniz evlatlarından da özür dileyin! Tıpkı Tayfun Kahraman'ın... Tıpkı Ali Sukas'ın… Tıpkı aylardır hak ve hürriyetlerini ihlal ettiğiniz nice anne ve babanın evladından dilemeniz gerektiği gibi!"

Kaynak: ANKA