İYİ Parti'den AK Parti'nin 3 Kasım paylaşımına yanıt: Siz kolayı seçtiniz, millete zoru kaldı

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(ANKARA) - İyi Parti, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, hazırladığı başka bir videoyla yanıt verdi. İYİ Parti, AK Parti'nin "Biz kolayı değil, zoru seçtik" sözlerine karşılık, "Siz kolayı seçtiniz, millete zoru kaldı" ifadelerini kullandı.

AK Parti, 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "'Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik.' 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuzda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin AK Partisi olarak ülkemize tarihi eserler kazandırdık; milletimiz için ilk günkü aşkla, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" mesajına yer vermişti.

İYİ Parti, ise AK Parti'nin paylaşımına yanıt veren bir video paylaşarak, "Siz kolayı seçtiniz, millete zoru kaldı. Siz zenginliği seçtiniz, millete fakirlik kaldı. Bari utansaydınız, onu bile yapmadınız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA