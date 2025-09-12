Haberler

İYİ Parti'den 12 Eylül Darbesi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbelere karşı net bir duruş sergileyerek günümüzdeki demokrasi sorunlarına dikkat çekti.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Zamanında 12 Eylül'le yüzleştiğini iddia edenlerin, bugün ülkedeki en büyük demokrasi sorunu olduklarını görüyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet iradesine kasteden her türlü darbe lanetlenmelidir. 12 Eylül de bunlardan biridir. Büyük acılar yaşanmıştır. Siyaset konuşmayı bıraktığı, kutuplaştığı, birbirini düşman gibi görmeye başladığında, akıl ve vicdan devreden çıktığında nelere yol açtığını gördük. Ancak yine her şeyin çözümü siyaset içinde olmalıdır. Aksi, nesiller sürecek başka sıkıntılara yol açmaktadır.

Zamanında 12 Eylül'le yüzleştiğini iddia edenlerin, bugün ülkedeki en büyük demokrasi sorunu olduklarını görüyoruz. Bugünkü anti-demokratik uygulamalarla demokrasi, hak ve hukuk konusundaki tüm samimiyetleri yok hükmündedir. Türkiye'nin tek çıkışı, kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, denetlenebilir ve şeffaf, güçlendirilmiş parlementer demokrasidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
