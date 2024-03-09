İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım Kahramankazan'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına Katıldı

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Kahramankazan'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Ünzile Yüksel, İYİ Parti İl Başkanı Akif Sarper Önder ile partililerin katıldığı açılışta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "5 yıldır bir yalan rüzgarı içerisinde hikayeler dinliyorsunuz. Türkiye'nin en kapsamlı mazot desteğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyormuş. 'Muş' diyorum çünkü Kahramankazanlı hemşerilerimiz de biliyor ki yılda yarım kilo mazot vererek Türkiye'nin en kapsamlı mazot desteği veriliyor demek bir yalandır. Kırsal kalkınma için eğer yarım depo mazot ve 5 demet sebze fidesi verilerek kırsal kalkınma yapılıyorsa bu da bir hayal ve bir yalandır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programında, "Ankara'da 300 kilometre asbestli boruyu değiştirdik." dediğini anlatan Yıldırım, sokaklardaki afişlerde de "400 kilometre değiştirdik" yazdığını belirterek, "Burada bile yalan söylüyorlar. 300 kilometre mi değiştirdiler 500 kilometre mi değiştirdiler bunun dahi adını koyamıyorlar. Değerli Kahramankazandılar siz hala asbestli borulardan eskimiş borulardan su içiyorsunuz. 5 yıldır bununla karşı karşıyasınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.