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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici Partiden İstifa Etti

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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bilici, istifasını gerekçe olarak faydalı olamayacağını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Bilal Bilici, şu açıklamayı yaptı:

"2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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