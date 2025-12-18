İyi Partili Olgun: "18 Ocak'ta Yapılacak 4. Büyük Kongremizde Yeni Yüzler, Yeni Kadrolar Göreceğiz"

Haber: Halil YATAR - Kamera: Berk Cemal AYTEKİN

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "27 Ağustos 2025 tarihinde mahalle delege seçimlerini başlattık. İlçelerimiz ve il kongrelerimizi tamamladık. Nasip olursa Ocak ayının 18'inde de büyük kurultayımızı yapacağız. Kurultayımız Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kurultaydan sonra seçilecek bizim kadrolarımız da partimizi seçime götürecek kadrolar olacak. Kurultay'da yeni bir İYİ Parti göreceğiz. Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz" dedi.

18 Ocak'ta Ankara Büyük Kongre Merkezinde düzenlenecek 4'üncü Büyük Kurultaya ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partiler kurultaylarını 2 ila 3 yıl arasında yapmak zorundalar. Biz de İYİ Parti olarak 4. Büyük Kongre dönemimizi 27 Ağustos 2025 tarihinde mahalle delege seçimleriyle başlattık. İlçelerimiz ve il kongrelerimizi tamamladık. Nasip olursa Ocak ayının 18'inde de büyük kurultayımızı yapacağız. Kurultayımız Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kongrede Genel Başkan, Genel İdare Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçimleri yapılacak. Muhtemelen tüzüğümüzde bazı maddelerin değişikliği söz konusu, onların değişikliği yapılacak. Biliyorsunuz bundan sonra artık seçim sathı mailine giriyoruz. 2028 normal tarih olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhtemelen 2027 en geç sonbaharında yapılacak.

"Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz"

Bu kurultaydan sonra seçilecek bizim kadrolarımız da partimizi seçime götürecek kadrolar olacak. Kurultaylar siyasi partilerin kendilerini muhakeme ettikleri, eksilerinin artılarını görüştükleri ve yeni politikalarını yeni kadroların belirledikleri platformlardır. Bu yönü yine önemlidir. İnşallah İYİ Parti'de 18 Ocak'ta birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde kurultayımızı yapacağımızı düşünüyorum. Yani bu kurultayda tabii ki Türkiye olarak, insanımız olarak biz yeni bir İYİ Parti göreceğiz. Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz. Kurultayımızın çok coşkulu geçeceğini, İYİ Parti'ye yakışır şekilde geçeceğini diliyorum ki öyle olacağını da zaten tahmin ediyorum. Yine bu kurultayımızın hem partimize hem ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."