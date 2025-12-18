Haberler

İyi Partili Olgun: "18 Ocak'ta Yapılacak 4. Büyük Kongremizde Yeni Yüzler, Yeni Kadrolar Göreceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan 4. Büyük Kurultay hakkında bilgiler vererek, yeni kadroların belirleneceği bu etkinliğin partileri ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Haber: Halil YATAR - Kamera: Berk Cemal AYTEKİN

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "27 Ağustos 2025 tarihinde mahalle delege seçimlerini başlattık. İlçelerimiz ve il kongrelerimizi tamamladık. Nasip olursa Ocak ayının 18'inde de büyük kurultayımızı yapacağız. Kurultayımız Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kurultaydan sonra seçilecek bizim kadrolarımız da partimizi seçime götürecek kadrolar olacak. Kurultay'da yeni bir İYİ Parti göreceğiz. Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz" dedi.

18 Ocak'ta Ankara Büyük Kongre Merkezinde düzenlenecek 4'üncü Büyük Kurultaya ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partiler kurultaylarını 2 ila 3 yıl arasında yapmak zorundalar. Biz de İYİ Parti olarak 4. Büyük Kongre dönemimizi 27 Ağustos 2025 tarihinde mahalle delege seçimleriyle başlattık. İlçelerimiz ve il kongrelerimizi tamamladık. Nasip olursa Ocak ayının 18'inde de büyük kurultayımızı yapacağız. Kurultayımız Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu kongrede Genel Başkan, Genel İdare Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçimleri yapılacak. Muhtemelen tüzüğümüzde bazı maddelerin değişikliği söz konusu, onların değişikliği yapılacak. Biliyorsunuz bundan sonra artık seçim sathı mailine giriyoruz. 2028 normal tarih olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhtemelen 2027 en geç sonbaharında yapılacak.

"Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz"

Bu kurultaydan sonra seçilecek bizim kadrolarımız da partimizi seçime götürecek kadrolar olacak. Kurultaylar siyasi partilerin kendilerini muhakeme ettikleri, eksilerinin artılarını görüştükleri ve yeni politikalarını yeni kadroların belirledikleri platformlardır. Bu yönü yine önemlidir. İnşallah İYİ Parti'de 18 Ocak'ta birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde kurultayımızı yapacağımızı düşünüyorum. Yani bu kurultayda tabii ki Türkiye olarak, insanımız olarak biz yeni bir İYİ Parti göreceğiz. Yeni yüzler, yeni kadrolar göreceğiz. Kurultayımızın çok coşkulu geçeceğini, İYİ Parti'ye yakışır şekilde geçeceğini diliyorum ki öyle olacağını da zaten tahmin ediyorum. Yine bu kurultayımızın hem partimize hem ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title