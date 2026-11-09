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IWI ve AIA Hollanda'da hafif silah üretim tesisi kurmayı planlıyor

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İsrail Silah Endüstrisi (IWI) ile Hollanda merkezli AIA, Hollanda'da ateşli silah üretimi ve montajı yapacak ortak tesis kurmayı planladıklarını açıkladı. Tesiste IWI'nin Arad 5 piyade tüfeği ile Negev UX hafif makineli tüfeğinin üretim ve montajını AIA üstlenecek.

İsrail Silah Endüstrisi (IWI) ile Hollanda merkezli savunma firması Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA), Hollanda'da ateşli silah üretimi ve montajı yapacak ortak bir tesis kurmayı planladıklarını açıkladı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, iki şirketin ortak basın açıklamasında, Hollanda'da inşa edilecek tesiste IWI üretimi hafif silahların imal edileceği belirtildi.

Ortak girişim kapsamında AIA, IWI şirketine ait "Arad 5" piyade tüfeği ile "Negev UX" hafif makineli tüfeğinin üretim ve montajını üstlenecek.

Açıklamada, IWI firmasının teknoloji transferi, ürün tasarımı ve üretim sürecini yöneteceği, AIA'nın ise Hollanda'daki üretim tesisini ve yerel tedarik altyapısını tesis edeceği ifade edildi.

Hollanda kamuoyunda İsrail karşıtı tepkiler tırmanıyor

Öte yandan, söz konusu savunma işbirliği kararı Hollanda'da hükümetin İsrail politikalarına yönelik tepkilerin arttığı bir döneme denk geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen dördüncü "Kırmızı Çizgi" gösterisinde toplanan 200 binden fazla kişi, hükümetin İsrail yanlısı tutumuna tepki göstermişti.

Fransa ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerinin aksine Hollanda hükümeti henüz Filistin Devleti'ni tanımadı.

Eylül ayı sonunda Hollanda hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden gelen ürünlerin ithalatını yasaklaması üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hollandalı diplomatların akreditasyonlarını iptal etmişti.

Öte yandan Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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