Beton mikseri ağaçların üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında zemin çökmesi sonucu bir beton mikseri devrildi. Ağaçların altında kalan 22 yaşındaki işçi Şakir Özcan yaşamını yitirirken, yaralanan beton mikseri şoförü hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında zeminin çökmesi sonucu beton mikseri ağaçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan işçi Şakir Özcan (22) hayatını kaybederken, yaralanan beton mikserinin şoförü S.U. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökçeyazı Çok Programlı Lise'nin bahçesinde istinat duvarı yapım çalışması sırasında zeminde çökme meydana geldi. Çöken zemin nedeniyle 10 BY 553 plakalı beton mikseri, ağaçların üzerine devrildi. Beton mikserinin çarpmasıyla birlikte devrilen ağaçlardan biri işçilerden Şakir Özcan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralı beton mikseri şoförü ise ambulans ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.U.'nun durumunu iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özcan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
