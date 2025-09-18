İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Çin'de Yenilikçi Sağlık Teknolojileri İnceledi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 2025 Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı için gittiği Çin'de beraberindeki heyetle yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik ülkedeki merkezleri, üretim altyapılarını ve tesisleri inceledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Mükemmeliyet Yenilik Merkezi'nin (NICE) Birmingham Üniversitesi ve Jiangsu Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (JITRI) ile birlikte yaptığı, NICE ev sahipliğindeki 2025 Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı 10 Eylül'de Çin'in Şanghay kentinde düzenlendi.

Prof. Dr. Mandal da bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğünde, beraberindeki heyetle Çin'de yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik kapsamlı ziyaretler yaptı.

Biyoteknoloji merkezleri, ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretim altyapıları ve aşı tesislerini inceleyen heyet, Pekin'deki Beijing E-Town Biopharmaceutical Park'ta (BioPark) yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandal, İTÜ Rektörü ve Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) Başkanı olarak 2025 Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mandal, konferansın, AR-GE ve yetenek geliştirme süreçlerini bütünleştiren ekosistemler inşa ederken eğitimin bu dönüşümlere nasıl uyum sağlayacağını yeniden düşünme sorumluluğunu kendilerine hatırlattığını belirtti.

Daha karmaşık hale gelen çevresel, ekonomik, toplumsal ve jeopolitik risklerin sebep olduğu problemlerin çözümünde yalnızca bireysel başarıların yeterli olmadığına dikkati çeken Mandal, geleceğin mühendislik eğitimine İTÜ'de farklı disiplinlerden, farklı kültürden bir araya gelen öğrenciler tarafından kurulan proje takımlarını örnek gösterdi.

Prof. Dr. Mandal, İTÜ'nün eğitim, araştırma ve inovasyonu bütünleştiren bir ekosistem anlayışını 252 yıllık köklü mirasından güç alan bir anlayışla her geçen gün derinleştirdiğini, öğrencilerini gelecekteki küresel risklere karşı çözüm üreten, sorumluluk üstlenen ve etki oluşturan bireyler olarak yetiştirmek adına çalışmalar yürütmeye devam ettiğini aktardı.

150 delege katıldı

Türkiye, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avustralya, Güney Afrika ve Singapur gibi ülkelerden 50 prestijli üniversitenin üst düzey isimlerinin dahil olduğu 150 delegenin katıldığı etkinlik, üniversiteler, sanayi, araştırma enstitüleri ve politika yapıcı kurumların görüşlerini ve iyi uygulamalarını paylaşmaları için bir platform işlevi gördü.

Katılımcılar iş entegrasyonuna dayalı öğrenme, disiplinler arası yaklaşımlar ve küresel işbirliği yoluyla çözümler üzerine fikir alışverişleri gerçekleştirdi.

Etkinlikte "Mühendislik Eğitiminin Gelecekteki Endüstri Odaklı Dönüşümü", "Mühendislik Eğitiminin Yeni Yapay Zeka Odaklı Paradigması", "Co-op Eğitim Yoluyla Geleceğin Zorlukları İçin Mühendislik Yeteneklerini Geliştirme" olmak üzere 3 temel temaya odaklanan paralel oturumlarda yenilikçi stratejiler ve ölçeklenebilir çözümler paylaşıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal, başkanlığını yürüttüğü WAITRO tarafından 2026 yılında İTÜ ev sahipliğinde yapılacak zirvenin hazırlıkları kapsamında 10 Eylül'de NICE yöneticileriyle de bir araya geldi.

Görüşmede stratejik işbirliği alanları ve küresel araştırma-inovasyon ekosistemine sağlanabilecek katkılar ele alındı.

Bilim ve teknoloji temelli bölgesel kalkınmada yenilikçi bir iş modeli oluşturan NICE ile İTÜ'nün köklü bilgi birikimi, uluslararası ağları ve teknoloji odaklı araştırma ekosisteminin birleşmesiyle ortak çalışmalarda nasıl sinerji yaratılabileceği değerlendirildi.

Prof. Dr. Mandal, Çin temasları kapsamında ayrıca akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Tsinghua Üniversitesini ve Kuzey Çin Bilim ve Teknoloji Enstitüsünü (NCIST) ziyaret etti.