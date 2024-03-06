Üye Girişi
Haberler

İTÜ Maslak kampüsünde konteyner yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı. İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içerisindeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İTÜ Maslak kampüsündeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İşçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı? Bahar 5. bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne? İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü? Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İTÜ SON DAKİKA: İTÜ'de yangın mı var? İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde son durum ne? İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı? Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi? Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! TV YAYIN AKIŞI 6 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title