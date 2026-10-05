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İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

İLK 11'LER

İtalya:  Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhüseyin cesur:

3.5 gol üstü İtalya kazanır bu kadroyla eren kim ya irfan can ne of Allah'ım rezil olcaz yine

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Barış ve kerem yok, bu ümit verici

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Haber YorumlarıAli:

bu adam italyanlara çalışmak için kadro kurmuş. büyük fark yeriz

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Teknik direktör resmen kumar oynuyor, hangi kesim tepki gösterirse onların oyuncularını oynatıyor

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Haber Yorumlarınuriguler4154:

santrfor

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