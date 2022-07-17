İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:
İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'ndeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı üniversitenin ilgili sayfasında fotoğrafları yer alan Dr. Aamir Hamıd, Dr. Dr. Peyman Roodgarsaffari ve Öğretim Görevlisi Farrukh Mazhar ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar akademisyenlerin görünüşleriyle ilgili paylaşımlarda bulunurken, bazı kullanıcılar ise ırkçılıkla suçladıkları bu kişileri eleştirdi.

Milyonlarca abonesi olan sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir görsel kısa sürede gündem yarattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nün misafir öğretim görevlilerine ait internet sayfasında yer alan Dr. Aamır Hamıd ve Öğretim Görevlisi Farrukh Mazhar'a ait profil fotoğrafları kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Çok sayıda Twitter kullanıcısı aralarında Dr. Peyman Roodgarsaffari'nin de yer aldığı 3 öğretim görevlisiyle ilgili yorumlarda bulundu. Fotoğraf ve isimlerle ilgili paylaşımlar sonrası ilgili etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

ELEŞTİREN DE VAR SAVUNAN DA

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları, akademisyenlerin görünüşleriyle ilgili eleştirel paylaşımlar yaparken, bazı kullanıcılar ise ırkçılıkla suçladıkları bu kişileri eleştirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title