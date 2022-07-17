İTÜ Makina Mühendisliği bölümündeki misafir öğretim görevlileri sosyal medyayı ikiye böldü

Milyonlarca abonesi olan sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir görsel kısa sürede gündem yarattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nün misafir öğretim görevlilerine ait internet sayfasında yer alan Dr. Aamır Hamıd ve Öğretim Görevlisi Farrukh Mazhar'a ait profil fotoğrafları kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Çok sayıda Twitter kullanıcısı aralarında Dr. Peyman Roodgarsaffari'nin de yer aldığı 3 öğretim görevlisiyle ilgili yorumlarda bulundu. Fotoğraf ve isimlerle ilgili paylaşımlar sonrası ilgili etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.

ELEŞTİREN DE VAR SAVUNAN DA

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları, akademisyenlerin görünüşleriyle ilgili eleştirel paylaşımlar yaparken, bazı kullanıcılar ise ırkçılıkla suçladıkları bu kişileri eleştirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;