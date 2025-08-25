İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde Yangın Çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Yerleşkesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ve bir helikopter yangına müdahale etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer'de İTÜ'nün ana kampüsünün de bulunduğu yerleşkedeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Söndürme çalışmalarında bir helikopter de görev aldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel