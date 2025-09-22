Haberler

İtfaiye Teşkilatı 311. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
İtfaiye Teşkilatı'nın Osmanlı dönemine dayanan 311. kuruluş yıl dönümü, tarihi Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İtfaiye Teşkilatı'nın Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı'na bağlı Dergah-ı Ali Tulumba Ocağı olarak kurulmasının 311. yıl dönümü, 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte itfaiyeciler, Osmanlı döneminin kıyafetlerini giydi.

Erkek itfaiyeciler sırtlarına aldıkları tulumbalarla nara atıp maniler söyleyerek tarihi çarşıları dolaştı. Kadın itfaiyeciler ise çarşıdaki yerli ve yabancı turistlere karanfil dağıttı.

Mısır Çarşısı'nda tulumbacılar tarafından okunan duanın ardından etkinlik sonra erdi.

Hafta boyunca kentin farklı noktalarında çeşitli programlar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
