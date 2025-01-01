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İtfaiye Ekipleri Kuyudan Düşen Köpek Yavrusunu Kurtardı

İtfaiye Ekipleri Kuyudan Düşen Köpek Yavrusunu Kurtardı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucunda sağ salim çıkarılan köpek, doğaya bırakıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orduzu Mahallesi mezarlık yolunda kuyuya düşen bir köpek olduğu ihbarını alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye gitti.

Halatla kuyuya inen itfaiye eri, ekip arkadaşlarının da yardımıyla yarım saatte hayvanı çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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