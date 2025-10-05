Haberler

İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'ın Oğlu Batuhan Korkmaz, Elif Tartal ile Evlendi

İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'ın Oğlu Batuhan Korkmaz, Elif Tartal ile Evlendi
İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz, Elif Tartal ile mutlu bir törenle hayatını birleştirdi. Düğün, Balçova'da gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve çeşitli önemli isimler yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'ın oğlu Batuhan Korkmaz, Elif Tartal ile evlendi.

Çiftin düğün töreni Balçova ilçesindeki düğün salonunda gerçekleştirildi.

Nikahı kıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutluluk diledi.

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ve İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Caner Baysal - Güncel
