Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan