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Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

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