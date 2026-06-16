MSB: İtalya'ya ait SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'ya konuşlandırılacak
Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacağını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacağını açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı