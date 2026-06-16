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MSB: İtalya'ya ait SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'ya konuşlandırılacak

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacağını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

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