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İtalya'ya Ait Bir Adet Samp-T Hava Savunma Sistemi Konya'ya Konuşlandırılacak

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MSB, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu.

(ANKARA) - MSB, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

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