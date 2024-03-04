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İtalya ve Avusturya, Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avusturya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Alexander Schallenberg, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini belirtti. Bakanlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevkidaşları Elmedin Konakovic ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi. Tajani ve Schallenberg, Bosna Hersek'in AB üyeliğinin önemini vurgulayarak, ülkeye destek sözü verdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avusturya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Alexander Schallenberg, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Tajani ve Schallenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevkidaşları Elmedin Konakovic ile görüştü.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani, Bosna Hersek'in tarihinin en iyi dönemini yaşadığını ve başlatılması beklenen AB müzakerelerinin de bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

"Bosna Hersek, Avrupa'nın bir parçasıdır"

Bosna Hersek'in AB üyeliğini desteklediğini belirten Tajani, "Bosna Hersek, Avrupa'nın bir parçasıdır ve önümüzdeki yıllarda AB'nin tam üyesi olacaktır. Bu amaçla sizi desteklemek için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Tajani, Bosna Hersek'e ekonomi alanında destekte bulunduklarını kaydederek, İtalya'nın bu ülkede yatırımlarını artırmak istediğini vurguladı.

Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek konusunda İtalya'nın yalnız olmadığına dikkati çeken Tajani, şöyle devam etti:

"Bugün Avusturyalı meslektaşımla buradayım çünkü Bosna Hersek'in iyi sonuçlara ulaşması için desteğimizde birleştiğimize dair açık bir mesaj vermek istiyoruz. AB'de kendi aramızda birliğe sahip olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bosna Hersek için bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak ülkenin AB'ye tam üyeliğinin önemini anlatmalıyız. Batı Balkanlar, bir bütün olarak İtalya, Avusturya ve Avrupa için önemli bir önceliktir. Bu nedenle bu ülkeye yardım etmek için hep birlikte çalışmalıyız."

"Bosna Hersek, bizim için çok önemli"

Schallenberg de Bosna Hersek'in AB üyeliği yolundaki ilerleyişini takdirle desteklediklerini, ülkedeki siyasilerin bu sürecin önünde durmamaları gerektiğini söyledi.

Batı Balkanlar'ın AB'nin "arka bahçesi" olmadığını belirten Schallenberg, "Bosna Hersek, bizim için çok önemli. Birkaç hafta içinde Brüksel'de Bosna Hersek hususunda konuşma fırsatı bulacağız. Müzakerelerin başlatılmasına yeşil ışık yakılmasını umuyoruz." dedi.

Schallenberg, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti yetkililerinin ayrılıkçı söylemlerini kınadıklarını, AB üyelik sürecinin tüm Bosna Hersek için geçerli olduğunu dile getirdi.

" AB'nin liderliğine ihtiyacımız var"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de ülkesinin AB üyeliği yolunda yerine getirmesi gereken önemli görevlerin olduğunu belirterek, "Şu anda AB'nin liderliğine ihtiyacımız var." dedi.

Konakovic, ülkesinin AB aday ve üye ülkelerle ticaret hacminin tam kapasitede olduğunun altını çizerek, ürünlerin yüzde 93'ünden fazlasının AB ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik planlanan destek paketine değinen Konakovic, "Bu paket planlandığı gibi uygulanırsa Bosna Hersek ekonomisine 1 milyar avroluk destek sağlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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