İtalya Temsilciler Meclisine siber saldırı yapıldı, Meloni'nin e-postası hedef alındı

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İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinin bilişim sistemlerine siber saldırı yapıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bilgisayar korsanları, Temsilciler Meclisinin bilgi ve iletişim teknolojileri sistemine sabah siber saldırı yaptı.

Siber saldırının hedefinde aralarında Başbakan Giorgia Meloni'nin meclisteki e-posta adresinin de yer aldığı bazı hesap ve ağlar vardı.

Temsilciler Meclisi kaynakları da siber saldırıyı doğruladı ve acil bir durum olmadığını ifade etti.

Siber saldırı karşısında Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) da koruyucu bazı tedbirleri devreye aldı.

Başbakanlık kaynakları da Meloni'nin siber saldırının hedefi olan meclis sistemindeki e-posta adresini hükümet işleri için kullanmadığını belirtti.

Kaynak: AA