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İtalya siber saldırılar sonrası koordinasyon ve yatırımları güçlendirecek

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İtalya siber saldırılar sonrası koordinasyon ve yatırımları güçlendirecek
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İtalya, Avrupa'yı etkileyen saldırıların ardından siber güvenlikte koordinasyon, bilgi paylaşımı ve yatırımları güçlendirecek. İçişleri Bakanı Piantedosi başkanlığındaki komitenin salı toplantısında alınan önlemler kamu, kritik altyapı, işletme ve vatandaşları korumayı amaçlıyor.

ROMA, 11 Kasım (Xinhua) -- İtalya son dönemde birçok Avrupa ülkesini etkileyen siber saldırıların ardından siber güvenlik alanındaki koordinasyonu, bilgi paylaşımını ve sistemlerin korunmasına yönelik yatırımları güçlendirecek.

Söz konusu önlemlere salı günü İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin başkanlık ettiği Kamu Düzeni ve Güvenliği Ulusal Komitesi Toplantısı'nda karar verildi.

Bakanlığın aynı gün yaptığı açıklamaya göre toplantıda, İtalya'nın sistemlerinin dayanıklılığı, hizmetlerin sürekliliği ve son saldırılarda kullanılan yöntemler incelendi.

Açıklamaya göre, ilgili soruşturmalar devam ediyor. Komite, incelenen olayların istikrarsızlık oluşturmak, sonradan asılsız olduğu anlaşılan panik nedenleri oluşturmak ve hedef alınan kurumların itibarını zedelemek şeklinde ortak bir amaç güttüğünü tespit etti.

Siber güvenlik tehditlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu idarelerini, kritik altyapıyı, işletmeleri ve vatandaşları korumaya yönelik ilave önlemler belirlendi.

Bu önlemler arasında, devam eden istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar konusunda polis, istihbarat servisleri ve siber güvenlik kurumları arasında daha sıkı koordinasyon sağlanması, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla bilgi paylaşımının artırılması ve sistemlerin korunması ile saldırılara müdahale kapasitesinin güçlendirmesine yönelik yatırım yapılması yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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