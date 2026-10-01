İtalya, Sebte gerekçesiyle İspanya sınırındaki kontrolleri 15 gün uzattı

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ROMA, 1 Ekim (Xinhua) -- İtalya, Sebte'deki mevcut durum nedeniyle İspanya ile hava ve deniz sınırlarında uyguladığı kontrolleri 15 gün daha uzattı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin çarşamba günkü haberine göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından kontrollerin uzatılmasına karar verdi.

Habere göre karar, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki mevcut durum ve daha önce tespit edilen güvenlik ve göçle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle alındı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, alınan önlemi Avrupa Birliği Komisyonu'na ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri bakanlarına bildirdi.

Bakanlık, Sebte'deki göçmen krizinden bu yana üçüncü kez uzatma kararı almış oldu. Schengen kurallarının geçici olarak askıya alınması nedeniyle, İtalya'nın İspanya ile olan hava ve deniz sınırlarında kontroller devam edecek.

Kaynak: Xinhua