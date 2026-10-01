Haberler

İtalya, Sebte gerekçesiyle İspanya sınırındaki kontrolleri 15 gün uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya, Sebte gerekçesiyle İspanya sınırındaki kontrolleri 15 gün uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya, Sebte'deki durum nedeniyle İspanya ile hava ve deniz sınırlarında uyguladığı kontrolleri 15 gün daha uzattı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin kararı AB Komisyonu ve üye ülkelerin içişleri bakanlarına bildirildi.

ROMA, 1 Ekim (Xinhua) -- İtalya, Sebte'deki mevcut durum nedeniyle İspanya ile hava ve deniz sınırlarında uyguladığı kontrolleri 15 gün daha uzattı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin çarşamba günkü haberine göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından kontrollerin uzatılmasına karar verdi.

Habere göre karar, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki mevcut durum ve daha önce tespit edilen güvenlik ve göçle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle alındı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, alınan önlemi Avrupa Birliği Komisyonu'na ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri bakanlarına bildirdi.

Bakanlık, Sebte'deki göçmen krizinden bu yana üçüncü kez uzatma kararı almış oldu. Schengen kurallarının geçici olarak askıya alınması nedeniyle, İtalya'nın İspanya ile olan hava ve deniz sınırlarında kontroller devam edecek.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı? Elif Esen kararını açıkladı

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacak mı?