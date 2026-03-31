İtalya, Lübnan'ın güneyindeki BM Barış Gücü askerlerinin öldürülmesinden endişeli

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin öldürülmesini büyük endişeyle takip ettiğini ve BM güçlerine saldırılmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İtalya Savunma Bakanlığının, UNIFIL askerlerine yönelik saldırıya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Crosetto'nun görüşlerine yer verildi.

Crosetto, "Güney Lübnan'da yaşananları, özellikle de bugün (dün) 3 barış gücü askerinin ölümüne ve diğerlerinin yaralanmasına yol açan UNIFIL güçlerinin dahil olduğu olayı büyük bir endişeyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Fransız mevkidaşı Catherine Vautrin ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Crosetto, UNIFIL'in stratejik önemini birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Crosetto, şu ifadeleri kullandı:

"BM güçlerine saldırmak hiçbir şekilde hoş görülemez ve kabul edilemez. BM güçleri, barışı sağlamak, gerilimin tırmanmasını önlemeye katkıda bulunmak ve mümkün olduğunda sivil halk için diyalog ve koruma alanı sunmak amacıyla oradadır. Mavi Berelilere saldıranlar, tek tek birlikleri hedef almamaktadır, uluslararası toplumu bir bütün olarak ve devletler arasındaki birlikte yaşamı sağlayan ilkeleri hedef almaktadır."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.