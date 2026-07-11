İtalya Savunma Bakanı Crosetto'ya göre, Avrupa savunması AB ile sınırlı kalmamalı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, sadece Avrupa Birliği (AB) sınırlarıyla kısıtlı olmayan, İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna ile ortaklıklara uzanan kıtasal boyutta bir savunmanın olması gerektiğini belirtti.

İtalyan La Stampa gazetesine değerlendirmelerde bulunan Crosetto, ABD'nin Avrupa'daki angajmanını azaltacağına dair sinyalleri değerlendirerek, bu ülkenin stratejik dengelerini Hint-Pasifik'e kaydırmasının ani şekilde değil ama "kademeli" biçimde gerçekleşmesini sadece "umabileceklerini" dile getirdi.

Crosetto, Avrupa'nın buna ileriye dönük göstereceği reaksiyonun kapsayıcı olması gerektiğini söyleyerek "Uzun vadede buna verilecek yanıt, sadece AB sınırlarıyla kısıtlı olmayan, coğrafi açıdan gerçek anlamda kıtasal bir boyutta; İngiltere, Norveç, İsviçre, Moldova, Batı Balkanlar, Türkiye ve Ukrayna ile kurulacak ortaklıklara da uzanan savunmanın güçlendirilmesi perspektifi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Crosetto, hükümetlerin artık kendilerini 10 veya 15 yıl sonra mevcut olacak yetenekleri planlamakla sınırlamaması gerektiği görüşünü aktardı.

Crosetto, ayrıca hibrit savaşlara karşı ulusal ve Avrupa çapında bir merkeze ihtiyaç olduğunu da kaydetti.