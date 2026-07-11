Haberler

İtalya Savunma Bakanı Crosetto'ya göre, Avrupa savunması AB ile sınırlı kalmamalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD'nin Avrupa'dan çekilme sinyallerine karşı, İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna'yı kapsayan kıtasal bir savunma yapısı kurulması gerektiğini söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, sadece Avrupa Birliği (AB) sınırlarıyla kısıtlı olmayan, İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna ile ortaklıklara uzanan kıtasal boyutta bir savunmanın olması gerektiğini belirtti.

İtalyan La Stampa gazetesine değerlendirmelerde bulunan Crosetto, ABD'nin Avrupa'daki angajmanını azaltacağına dair sinyalleri değerlendirerek, bu ülkenin stratejik dengelerini Hint-Pasifik'e kaydırmasının ani şekilde değil ama "kademeli" biçimde gerçekleşmesini sadece "umabileceklerini" dile getirdi.

Crosetto, Avrupa'nın buna ileriye dönük göstereceği reaksiyonun kapsayıcı olması gerektiğini söyleyerek "Uzun vadede buna verilecek yanıt, sadece AB sınırlarıyla kısıtlı olmayan, coğrafi açıdan gerçek anlamda kıtasal bir boyutta; İngiltere, Norveç, İsviçre, Moldova, Batı Balkanlar, Türkiye ve Ukrayna ile kurulacak ortaklıklara da uzanan savunmanın güçlendirilmesi perspektifi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Crosetto, hükümetlerin artık kendilerini 10 veya 15 yıl sonra mevcut olacak yetenekleri planlamakla sınırlamaması gerektiği görüşünü aktardı.

Crosetto, ayrıca hibrit savaşlara karşı ulusal ve Avrupa çapında bir merkeze ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

15 yaşındaki Halil İbrahim şehadete böyle yürümüş: O anı unutamıyorum
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklar kavuracak! Bir bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı