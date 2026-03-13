İtalya Yüksek Savunma Konseyi: Orta Doğu'daki krizin etkilerinden büyük endişe duyuluyor

İtalya Yüksek Savunma Konseyi, Orta Doğu'daki krizin istikrarsızlaştırıcı etkilerinin büyük endişe kaynağı olduğunu ve İtalya'nın savaşlara katılmayacağını, diplomasi ve müzakere çabalarını destekleyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Quirinale Sarayı'nda ev sahipliğinde, Başbakan Giorgia Meloni, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano katılımıyla Yüksek Savunma Konseyi toplandı.

Cumhurbaşkanlıktan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Konseyde, ABD ve İsrail'in, İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri eyleminin ardından başlayan yeni savaşın yarattığı kriz değerlendirildi ve bunun Orta Doğu ile Akdeniz bölgesinde doğurduğu ciddi istikrarsızlaştırıcı etkiler konusunda büyük endişe duyulduğu kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası düzenin kriz içinde olduğuna ve tek taraflı girişimlerin çoğalmasının çok taraflı sistemi zayıflattığına dikkati çekildi.

Mevcut istikrarsızlık ortamının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başladığı belirtilen açıklamada, "Bunun, uluslararası barış içinde birlikte yaşamı giderek aşındırdığı, çok taraflı kurumları zayıflattığı ve uluslararası hukukun sık sık ihlal edilmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle İtalya'nın diplomasi ve müzakere yolunu yeniden ön plana çıkaracak her çabayı desteklemeye kararlı olduğu vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İran'ın Minab kentinde bir okulun hedef alınması sonucu çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin öldürülmesi gibi saldırıların "kabul edilemez" olduğu bildirildi.

İran'ın çatışmayı genişletme riskinin hibrit savaş biçimlerine ve terör örgütlerinin ciddi eylemlerine alan açabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenlerle İtalya'nın savaşa katılmadığı ve katılmayacağı bir kez daha teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yüksek Savunma Konseyinin, İtalya'daki ABD askeri üslerinin kullanımının mevcut uluslararası anlaşmaların belirlediği hukuki çerçeveye uygun olması ve de eğitim ile teknik-lojistik destek faaliyetlerini kapsaması gerekliliğine ilişkin parlamentonun kararını teyit ettiği, bu çerçeveyi aşan olası taleplerin ise parlamento onayından geçmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi başlıca Avrupa müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket etmesinin önemini vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"Bu, Avrupa Birliği (AB) toprağı olan Kıbrıs'a ve NATO toprağı olan Türkiye'ye fırlatılan ve Doğu Akdeniz'deki NATO savunmaları tarafından engellenen füzelerin yarattığı endişenin yanı sıra, İran'daki çatışmanın hem ülke içinde hem de uluslararası alanda ekonomik ve enerji güvenliğine yönelik oluşturduğu riskler bağlamında da önemlidir. Konsey, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz ulaşımını engellemeye yönelik girişimlerini ciddi bir sorun olarak değerlendirdi."

Açıklamada, ayrıca İsrail'e Lübnan'da orantısız tepkiler vermekten kaçınması çağrısı yapılırken, halihazırda İtalya komutasındaki BM Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 tarihli 1701 sayılı kararının sürekli ihlal edilmesi de "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde görev yapan İtalyan askerlerine yönelik saldırılar da kınandı.